ГИБДД успеет "засудить" должников по штрафам за три месяца

Просроченные дорожные штрафы будут быстрее передаваться в суд

ГИБДД успеет за три месяца привлечь автомобилистов к ответственности за просроченные штрафы, рассказал M24.ru источник в МВД РФ. По его словам, дела должников будут еще быстрее рассматриваться в судах, так как 15 ноября вступили в силу поправки в Административный кодекс, согласно которым Фемида может выносить решение без личного присутствия автомобилиста. Речь идет, правда, только о штрафах с комплексов фотовидеофиксации. Депутаты, в свою очередь, в начале 2015 года подготовят законопроект об увеличении срока административного производства по штрафам ГИБДД до трех лет. Кроме того, должников хотят лишать водительских прав, рассказал M24.ru первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

Двойной штраф через суд

Напомним, на обжалование штрафа автомобилисту дается 10 дней, еще 60 дней - на его оплату. После этого ГИБДД направляет постановление о взыскании судебным приставам и одновременно в суд, чтобы привлечь должника по статье 20.25 КоАП РФ. Согласно этой норме, "забывчивые" автомобилисты должны заплатить еще один штраф - двойную сумму от предыдущего. Кроме того, суд может приговорить нарушителя к 50 часам общественных работ. А вот административный арест до 15 суток в ноябре 2014 года был отменен, но только для штрафов с камер фотовидеофиксации. Отсюда и возможность рассматривать дело о неоплаченном "письме счастья" в суде в отсутствии автомобилиста. "Сейчас не надо искать нарушителя на дороге, а можно уведомить его об отправке административного материала в суд", — пояснил источник M24.ru в МВД. По его словам, уведомление отправляется заказным письмом, телеграммой или телефонограммой. Если же автомобилиста оштрафовал лично сотрудник ДПС, а не камера, автовладелец все-таки должен явиться в здание Фемиды.

Два года приставам на взыскание штрафов

На днях Конституционный суд определил, что срок давности по делам о просроченных штрафах ГИБДД составляет три месяца, а не год. Это значит, что Госавтоинспекция должна за три месяца успеть подать документы на должника в суд, а тот - рассмотреть дело и вынести решение. Если ведомство не успеет это сделать, удвоить сумму денежного наказания или отправить водителя на общественные работы будет уже невозможно. Между тем собеседник M24.ru в МВД сказал, что водителям не стоит надеяться на поблажки. Во-первых, отсчет этих трех месяцев начинается уже после 70 дней, данных автомобилисту на оплату штрафа. Во-вторых, "год и сегодня никто не тянет", подчеркнул он.

Кроме того, суд всего лишь отдельно наказывает водителя за просрочку. Первоначальный штраф передается сразу приставам, и у них есть два года на его взыскание.

Долги за парковку - в суд за три месяца

Ольга Дыгало, пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (структуры городского правительства, которая штрафует столичных автомобилистов за нарушение правил парковки), также подтвердила M24.ru, что КC пояснил уже существующий регламент работы. "После 60 дней, которые даются на оплату штрафа, МАДИ передает материалы дела об административном правонарушении в службу судебных приставов, а также в суд", - сказала она. По ее словам, инспекция укладывается в трехмесячный срок.

Должников лишат прав

Между тем депутаты Госдумы планируют подготовит законопроект, который увеличит сроки административного производства по штрафам ГИБДД с трех месяцев до трех лет. Об этом M24.ru рассказал первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. То есть в течение трех лет Госавтоинспекция сможет подать документы на автомобилиста в суд. По его словам, приставам тоже нужно давать на взыскание не два, а три года. "Автомобилисты, которые нарушают правила дорожного движения, а потом не платят штрафы, крайне опасны, - убежден парламентарий. - Они чувствуют свою безнаказанность и в итоге становятся виновниками ДТП с жертвами".

По словам Лысакова, нужно также расширить список санкций за просроченные штрафы. Помимо удвоенного денежного наказания, общественных работ и административного ареста, необходимо лишать нарушителей водительских прав. "Неотвратимость наказания и его жесткость заставят автомобилистов быстрее оплачивать штрафы, и, как следствие, быть аккуратнее на дороге", - заявил депутат. Поправки в федеральное законодательство парламентарий подготовит после новогодних каникул.

Лысаков добавил, что в декабре Госдума будет во втором и третьем чтении рассматривать законопроект о скидке 50% для нарушителей, которые оплачивают штрафы в течение 10 дней с момента их получения. "Это либеральная мера, но не индульгенция, - заявил он. - За повторные нарушения в КоАПе сейчас по многим статьям предусмотрены более жесткие наказания, вплоть до лишения прав".

Парламентарий напомнил, что за долги от 10 тысяч рублей судебные приставы могут не выпустить неплательщика за рубеж.

По данным столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за первое полугодие 2014 года за нарушение ПДД в Москве было заведено более 330 тысяч исполнительных производств.

Марина Курганская, Маргарита Верховская, Майя Соерова