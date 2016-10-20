Камеры на "вафельных" перекрестках тестируются сотрудниками ЦОДД – эксперт

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Камеры на перекрестках с "вафельной" разметкой тестируются сотрудниками ЦОДД и ГИБДД. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявила пресс-секретарь Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь.

Столичный ЦОДД начал активно развивать технологии автоматического контроля за нарушениями правил дорожного движения на перекрестках. В скором времени количество камер видеофиксации планируют увеличить почти в полтора раза.

"Примерно год ЦОДД проводит тестовые испытания камер, чтобы собрать необходимую доказательную базу в целях предотвращения появления ошибочных штрафов, которые могут возникнуть из-за технического несовершенства системы видеонаблюдения. В настоящий момент между ЦОДД и ГИБДД проводится серия различных совещаний по этому поводу", – отметила эксперт.

Программное обеспечение пит-стоп постоянно обновляется – эксперт



"На перекрестках с "вафельной" разметкой фиксируются различные нарушения, в частности, проезд на красный свет или поворот не из того ряда. Тестирование "вафельных" разметок еще не закончено", – добавила она.

Фиксация выезда на загруженные перекрестки стала одним из последних усовершенствований системы видеонаблюдения. Так называемую "вафельную" разметку уже нанесли на трех московских перекрестках в тестовом режиме, который продлится до конца 2016 года. На дорогах столицы также должны установить камеры, способные выписывать штрафы за пересечение стоп-линий на перекрестках и проезд на красный свет.