Преподаватели автошкол расскажут о запрете телефонных разговоров за рулем

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Депутаты Мосгордумы предлагают автошколам вести разъяснительную работу о запрете телефонных разговоров за рулем. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по безопасности Инну Святенко.

Преподаватели теоретического курса в автошколах не делают акцент на подобные правонарушения, считает Святенко. "Предлагаю в автошколах акцентировать внимание именно на таких вещах, как запрет разговоров по мобильному телефону", – сказала она.

Напомним, 16 июля волонтеры проекта "Безопасная столица" провели рейд в центре города, чтобы выявить водителей, разговаривающих за рулем. В результате за два часа удалось поймать около 80 нарушителей.

"Когда мы останавливали людей, некоторые были крайне недовольны тем, что за такую "ерунду" их остановили, прервали их маршрут", – отметила Инна Святенко.

По ее словам, огромное количество ДТП происходит из-за того, что находящиеся за рулем люди пользуются гаджетами прямо во время движения, не делая остановку. "Совершенно понятно, что это недопустимо на дороге", – подчеркнула Святенко.

Согласно российским ПДД, разговоры по мобильному телефону за рулем допускаются только с использованием гарнитуры, чтобы обе руки водителя были свободны. Нарушителям грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

В начале июля сообщалось, что штраф за разговор по телефону за рулем могут повысить до 10 тысяч рублей. Такой законопроект планирует разработать зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев.

"Разговаривать по телефону – это значит отвлекаться от дороги, а на дорогах сейчас сложная обстановка, особенно в Москве, поэтому это рано или поздно кончится дорожно-транспортным происшествием. В целях обеспечения безопасности самого гражданина нужно ужесточать ответственность", – заявил Соловьев.

По его словам, необходимо усилить первичную ответственность до 5 тысяч рублей, а вторичную – не менее 10 тысяч.