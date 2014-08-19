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Следствие

19 августа 2014, 15:38

ФАС возбудила дело против "Ростелекома" из-за жалоб операторов связи

штрафы следствие Ростелеком кабельные сети повышение тарифов кабельные линии нарушение закона ФАС России

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании "Ростелеком" за повышение тарифов на обслуживание кабельных сетей, сообщает во вторник, 19 августа, пресс-служба ведомства.

"Дело возбуждено по результатам рассмотрения заявлений целого ряда операторов связи. Основанием для жалоб послужило введение "Ростелекомом" с января 2014 года повышение тарифов на услуги размещения кабелей связи в кабельной канализации почти на 50 процентов", - пояснил глава Управления контроля транспорта и связи ФАС России Дмитрий Рутенберг.

Кабельная канализация - это своеобразная система трубопроводов, которая используется для прокладки, монтажа и дальнейшего обслуживания кабелей.

Рутенберг добавил, что подобные жалобы периодически присылают в антимонопольную службу. По его словам, во время рассмотрения дела, которое начнется 22 сентября, ФАС детально изучит тарифы обслуживания кабельных сетей. Если будут установлены нарушения со стороны компании "Ростелеком", то к ней будут применены соответствующие меры.

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Так, компании, которая нарушила антимонопольное законодательство, грозит штраф от 1 до 15 процентов от выручки на рынке, на котором совершено нарушение.

Ранее M24.ru сообщало, что антимонопольная служба намерена оштрафовать "Яндекс" за рекламу покера. В свою очередь, поисковик отрицает свою вину.

На "Яндекс" пожаловался один из пользователей, который набирал в поисковике слово "покер". Система выдала блок с пометкой "реклама", в котором были три объявления с приглашением поиграть в игру. Комиссия ФАС пришла к выводу, что "Яндекс" распространял рекламу покера, что прямо запрещено законом о рекламе.

Сейчас в отношении компании готовится дело об административном правонарушении, в котором будет определен размер штрафа. Санкции за недобросовестную рекламу для юридических лиц составляют от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

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