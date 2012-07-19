С 1 июля жизнь в столице стала дороже

1 июля выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Новые тарифы в нашей "Мосгорсправке"

С 1 июля жизнь в России стала дороже. Увеличилась стоимость услуг ЖКХ, выросли штрафы за ряд нарушений ПДД, повысились акцизы на алкоголь и табак, а вот зарплаты москвичей остались прежними.

Жилищно-коммунальное хозяйство

С 1 июля тарифы на электроэнергию в домах с газовыми плитами выросли на 5,8 процентов, а с электрическими – на 5,6 процента. Тарифы на газ – на 15 процентов, на холодную воду – на 9,9 процента, на тепловую энергию – на 4,5 процента, а на ремонт и содержание жилых помещений в пределах установленных норм – на 25 процентов. Платежки с новыми суммами москвичи получат уже в начале августа.

По закону суммарный рост цен на коммунальные услуги, включая подачу холодной и горячей воды, отопление, канализацию, электроэнергию и газоснабжение не должен превышать 15 процентов. Если москвичи платили за коммуналку две тысячи рублей, то максимальная надбавка к ежемесячным счетам должна составить 200 рублей.

Если сумма в платежках будет больше, то жители города имеют право пожаловаться в управляющие компании, районные администрации или сразу в прокуратуру.

Также напомним, что в столице заработал интернет-ресурс «Наше ЖКХ», где москвичи могут рассчитать тарифы на коммунальные услуги и квартирную плату. Сервис предоставляет данные по всем поставщикам коммунальных услуг, а специальный калькулятор позволяет сравнить сумму текущих платежей с нормативными значениями. При превышении положенных норм горожане смогут отправить онлайн-жалобы.

Июльское повышение тарифов - не последнее в этом году. Очередной рост цен на услуги коммунальщиков ожидается 1 сентября. По словам руководителя столичного департамента экономической политики и развития Максима Решетникова, двойное повышение тарифов в столице сохранится и в будущем.

"Если все суммировать, то получается, что с 1 июля общий платеж вырастет на 9,7 процента за жилищно-коммунальные услуги при прочих равных условиях. А в целом во втором полугодии, учитывая сентябрьскую прибавку, индекс (роста тарифов) составит 11,4 процента", - сообщил глава департамента газете «Аргументы недели».

Инфляция в системе ЖКХ превышает 15 процентов, поэтому рост тарифов можно назвать достаточно умеренным, добавил он.

Как правило, напоминает «Российская газета», рост тарифов на коммунальные услуги влечет за собой целую цепочку подорожаний. Так как в любом производстве есть коммунальные расходы, которые закладываются в цену продукта. И если этим летом скачка удалось избежать, то осенью подорожаний не миновать. Рост цен, обещают эксперты, ускорится. После сезона отпусков и трат на школьные товары это будет ощутимой нагрузкой для домашнего бюджета.

Стоянки и разрешение на извоз

С июля выросли штрафы за нарушение правил остановки и парковки. Также увеличена ответственность за движение по полосе общественного транспорта и за остановку на ней в нарушение правил. Эти нарушения обойдутся водителям штрафом в три тысячи рублей вместо прежних трех сотен. Впервые было введено наказание за остановку на трамвайных путях и далее первого ряда. Она будет стоить автолюбителям три тысячи рублей.

Также был изменен порядок задержания транспортного средства. Теперь за транспортировку и хранение машины платит хозяин, а цены установят власти регионов.

Если же водитель чересчур затонирует стекла в автомобиле, то, помимо штрафных пятисот рублей, ему снимут госномера. Напомним, что передвигаться по городу без автомобильного номера можно лишь сутки, далее – лишение прав. Согласно техническому регламенту светопропускная способность лобового и боковых передних стекол должна быть не менее 70 процентов. Задние стекла не нормируются.

Для любителей «бомбить» наступили не лучшие времена. Теперь таксисты обязаны брать с собой разрешение на право заниматься извозом. В противном случае им грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Алкогольные акцизы

Официальная цена за пол-литра самой дешевой бутылки водки составила 125 рублей вместо 98. В силу вступил приказ Росалкогольрегулирования. Цена, по которой водка отпускается с заводов поднялась до 99 рублей за пол-литра. Таким образом правительство борется с «болезнью нации» - алкоголизмом и теневым рынком.

Ценники перепишут и на коньяк. Минимальная цена за пол-литра – 219 рублей вместо прежних 193 рублей. Стоимость остального алкоголя зависит от уровня содержания в нем этилового спирта и рассчитывается исходя из цены одного градуса в 3,125 рубля.

Цены продолжат расти. До конца года цена на алкоголь поднимется в среднем на 40 процентов.

"Производители плавно будут готовиться к тому, что с 1 января 2013 года произойдет новый рост акцизов - они вырастут сразу на 34 процента", - сообщил «РГ» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

А вот вин подорожание не особо коснулось. Ставка акциза поднялась всего на рубль. Но производителям вермутов пришлось приостановить работу. Теперь они обязаны лицензировать продукцию в качестве ликерных вин.

Вряд ли нововведения пришлись по душе любителям пива.Теперь пенный напиток отнесен в категорию алкогольной продукции. Это значит, что его нельзя распивать во всех общественных местах, на улицах, парках, дворах и подъездах. Ну и, конечно, с 23.00 до 8.00 пива теперь не купить. Также вступил в силу запрет на рекламу напитка на радио, телевидении и в общественном транспорте.