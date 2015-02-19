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19 февраля, 00:01

Мосгордума в марте рассмотрит законопроект о штрафах для попрошаек

штрафы попрошайки Александр Семенников

Фото:m24.ru/Евгения Смолянская

Мосгордума в марте рассмотрит в первом чтении законопроект о введении штрафов за попрошайничество в метро и в радиусе 25 метров от станций подземки. Денежное наказание может составить 5 тысяч рублей, сообщил M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников. Если поправки в городской Административный кодекс утвердят, штрафовать будут за сам факт попрошайничества - даже если человек просто стоит с протянутой рукой. Сейчас полиция может выписать денежное наказание в размере 100 - 500 рублей, но только за "приставание к гражданам в общественных местах".

"Штрафовать будут всех попрошаек в метро, а также в зоне 25 метров вокруг станции. Теперь достаточно будет того, что человек стоит с плакатом и собирает деньги", - отметил Семенников. По словам депутата, законопроект уже внесен на рассмотрение депутатов Мосгордумы, а первое чтение состоится в марте 2015 года.

Напомним, в июле прошлого года столичный главк МВД обратился с предложением внести поправки в КоАП Москвы, согласно которым административным правонарушением предлагается признавать любые формы попрошайничества. Сейчас в городском Административном кодексе есть только статья 3.8 "Приставание к гражданам в общественных местах", согласно которой навязчивые действия "в целях попрошайничества" караются штрафом от 100 до 500 рублей, однако это не распространяется на тех, кто просто просит милостыню. Главк предлагал дополнить эту статью словами "занятие попрошайничеством", а штрафы за такую деятельность увеличить до 5 тысяч рублей.

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Пресс-секретарь УВД на метрополитене Алексей Мышляев ранее сообщал M24.ru, что попрошаек, которые действительно нуждаются в помощи, необходимо направлять в учреждения социальной защиты. А иностранных граждан, которых неоднократно ловят на попрошайничестве, - выдворять из России

Кроме того, 17 февраля в Госдуму внесли законопроект, который вводит отдельное наказание за попрошайничество с животными. Если документ примут, гражданам, которые просят милостыню в обнимку с собаками и кошками, придется заплатить до 2,5 тысяч рублей. Если при этом был нанесен вред животному, штраф составит до 10 тысяч рублей. Наказание для юридических лиц предлагается довести до 20 тысяч рублей.

Дарья Миронова, Анатолий Федотов

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