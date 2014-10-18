Совфед поддержал увеличение штрафов для "зайцев" в поездах

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Совет Федерации поддержал законопроект об 60-кратном увеличении штрафов для "зайцев" в электричках, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время проект правового акта находится на рассмотрении в Госдуме.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в правительство предложение увеличить в несколько раз штрафы для безбилетников на железнодорожном транспорте.

Так, в пригородных поездах предлагается ввести штрафы в размере 50-кратной суммы тарифов на перевозку взрослого пассажира на 10 километров, а в поездах дальнего следования - пятикратную стоимость тарифа на перевозку взрослого пассажира на расстояние в 100 километров.

В настоящее время штраф в электричках составляет 100 рублей, в поездах дальнего следования - 200 рублей. Если закон будет принят, то штраф за безбилетный проезд в пригородном поезде составит 1,3 тысячи рублей, а в поезде дальнего следования – 2 тысячи (плюс стоимость проезда).