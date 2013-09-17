В области штраф за проезд по чужой соцкарте уравняют с московским

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковное правительство подготовило законопроект, вводящий для безбилетников штрафы, аналогичные московским, сообщил M24.ru источник в областной администрации. Так, пользование социальной картой обойдется "зайцу" в 2.5 тысячи рублей. Как пояснили в правительстве Подмосковья, речь идет только о проезде в автобусах, троллейбусах и трамваях. Штраф за безбилетный проезд в электричках определяется федеральным законодательством и составляет, как и раньше, 100 рублей.

Подмосковные власти планируют внести поправки в областной закон "Об административной ответственности за правонарушения на автомобильном и наземном электрическом транспорте в Московской области". Согласно проекту, "неправомерное использование льготной персонифицированной карты" для проезда в троллейбусе, автобусе и трамвае будет караться штрафом в размере 2,5 тысячи рублей. Штраф за безбилетный проезд сохранится на уровне 1 тысячи рублей: его в 10 раз повысили полтора года назад. Среди нововведений - подмосковным пассажирам придется отдать 1 тысячу рублей за неоплаченный провоз багажа. Речь идет о ручной клади размером свыше одного места в салоне или о багаже, сумма длины, высоты и ширины которого превышает 120 см. В Москве действуют аналогичные штрафы за проезд "зайцем" и неоплаченный провоз багажа, они были введены год назад.

Среди других предложений подмосковных властей - штрафы для тех, кто будет мешать контролерам выполнять обязанности, а также игнорировать их требования. Это нарушение будет грозить штрафом в 500 рублей для пассажиров, 1 тысячу рублей для водителей, 10 тысяч рублей для должностных и 20 тысяч для юридических лиц.

Подмосковные власти также предлагают ввести штраф в размере от 300 до 1 тысячи рублей для водителей пригородных автобусов и маршруток за невыдачу пассажирам проездных билетов. Отсутствие на остановках расписания будет караться штрафом 5-10 тысяч рублей для должностных лиц и 20-50 тысяч рублей для юридических. В несколько раз вырастут штрафы за нарушение правил перевозки пассажиров. Так, нарушение расписания движения по маршрутам регулярных перевозок обойдется водителям в 3 - 5 тысяч рублей, должностным лицам – в 10 - 20 тысяч рублей, юридическим – 50 - 100 тысяч рублей. Штраф за перевозки по маршрутам, не включенным в официальный реестр, составит 3 - 5 тысяч рублей для водителей, 30 - 50 тысяч рублей для должностных лиц, 70 - 100 тысяч рублей для юридических лиц. Такое же наказание предусмотрено законопроектом за самовольное изменение установленного маршрута.

Законопроект пока находится на общественном обсуждении и еще не внесен в Мособлдуму, но планируется, что подмосковные парламентарии рассмотрят его в осеннюю сессию.

Эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков согласен, что наказание для "зайцев" в столице и области должно быть одинаковым. "Большинство пассажиров, пользующихся общественным транспортом в Московской области, ездят и по Москве", - говорит Свириденков.

С ним согласен представитель экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев. "Многие москвичи снимают квартиру в ближайшем Подмосковье, а жители области приезжают работать в столицу. У двух регионов должна быть единая тарифная политика", - рассуждает эксперт.

По мнению Свириденкова, штраф в 2,5 тысячи рублей заставит пассажиров реже ездить по чужим льготным картам и чаще покупать билеты. Чекмарев со своей стороны заметил, что главный вопрос здесь заключается в том, насколько эффективно будут работать контролеры. К слову, в Москве до конца осени контролеры в метро и наземном транспорте получат получат 500 новых ручных терминалов для проверки проездных билетов.

Что касается электричек, то пока подмосковные, как и московские, власти не могут вводить собственные штрафы для "зайцев", бесплатно катающихся в пригородных поездах. Согласно российскому Кодексу об административных правонарушениях, штраф за безбилетный проезд в электричке составляет 100 рублей. Весной Мособлдума и Заксобрание Петербурга внесли в Госдуму законопроекты, которые должны были позволить региональным властям, а не РЖД, штрафовать "зайцев". Однако инициативы были отклонены как несовершенные.

Напомним, Москва и Подмосковье интегрируют развитие своих транспортных систем. С начала сентября проезд в подмосковной электричке можно оплатить транспортной картой "Тройка", которая действует в столице. В начале 2014 года в области разработают единый проездной билет, который будет работать на всех видах транспорта как в Москве, так и в Подмосковье.

София Сарджвеладзе