"Известия": пятница, 17 августа 2012 года

«Наш гей-парад — не только в защиту Pussy Riot, это семейный праздник»

Мэр Рейкьявика Йон Гнарр рассказал в интервью «Известиям» о деле Pussy Riot, гражданской позиции и семейных торжествах. По его словам, РПЦ задумывается о стройке храма в исландском городе

Йон Гнарр, комедиант, писатель и музыкант, несколько лет назад придумал и возглавил исландскую «Лучшую партию», от которой и избрался мэром Рейкьявика. Актерскую стезю ставший чиновником Гнарр не оставил и ежегодно выступает на гей-параде, куда приходит в компании жены и пятерых детей. В этом году мэр ехал во главе колонны секс-меньшинств, стоя на автомобиле с надписью «Свободу Pussy Riot». Одет Гнарр был в женское платье и маску-балаклаву, как у участниц Pussy Riot.

«Единая Россия» перестроит свою «Молодую гвардию»

Нововведения будут представлены 17 августа на очередном съезде «Молодой гвардии»

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что накануне съезда в «Молодой гвардии» (МГЕР) шла острая дискуссия о том, как должна развиваться организация, чтобы и дальше оставаться на острие политической повестки.

— Считаю, что наша молодежная организация должна выступить инициатором и опробовать у себя самые современные подходы к организации работы, — отметил секретарь Генсовета ЕР. — Об этом будем говорить и на съезде, и на дискуссионных площадках. Думаю, на съезде МГЕР будут приняты очень важные решения, которые станут новым шагом в развитии нашей молодежной организации.

Сесть, чтобы не упасть

Телефонные террористы воруют время авиапассажиров

Официально не подтвержденные сообщения о бомбах, накануне приведшие к вынужденной посадке рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка и задержке отправки рейса из Воронежа, — не редкость для гражданской авиации. Например, в первом полугодии 2011-го аэропорт JFK в Нью-Йорке принимал по три экстренных посадки в неделю. При этом последняя реальная попытка подрыва американского пассажирского самолета в воздухе произошла в декабре 2009 года. Тогда на рейсе Northwest Airlines из Амстердама в Детройт взрывное устройство не сработало в руках 23-летнего гражданина Нигерии. Впоследствии помогавшие его обезвредить пассажиры подали к авиакомпании иск на $10 млн за халатность.

Что же касается общего уровня «авиакатастрофичности» текущего года, то, по информации Всемирного фонда безопасности полетов, с января по июль в мире произошло 10 авиапроисшествий, жертвами которых стали 388 человек.

Молочный холдинг выходца из «Вимм-Билль-Данна» признан банкротом

У Владимира Алгинина и Николая Дьячкова не получилось создать конкуренцию Danone-Юнимилк, крупнейшему российскому производителю молочной продукции

Компания «Руссагропром», объединившая молочные предприятия в ряде регионов, объявлена судом несостоятельной. Создание холдинга, основанного двумя топ-менеджерами из «Вимм-Билль-Данна» и «Нутритека» (пищевая промышленность), пять лет назад профинансировала группа ВТБ. Сегодня стоимость активов «Руссагропрома» почти в два раза меньше его обязательств перед кредиторами, крупнейший их которых — ВТБ. Долги холдинга превышают 11 млрд рублей.

Профсоюзы выступают за повышение МРОТа в полтора раза

Федерация независимых профсоюзов России готовит законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) готовит законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Организация планирует внести его в Госдуму на рассмотрение этой осенью, через депутатов-единороссов.

По словам секретаря ФНПР Александра Шершукова, если МРОТ увеличится, работодателям придется поднять уровень оплаты труда значительному числу работников. Прежде всего в регионах, где миллионы людей получают зарплату ниже прожиточного минимума. Сейчас МРОТ составляет 4611 рублей, в последний раз его проиндексировали в июне 2011 года. Величина прожиточного минимума, установленная в I квартале этого года, — 6307 рублей. По данным Росстата за апрель 2011 года, зарплату ниже прожиточного минимума получили около 13% работников (4 млн из выборки в 30 млн).

В подземных переходах появятся лифты для инвалидов

Уже существующие подъемники, по словам инвалидов, обычно не работают

До конца 2012 года в столице появится около 50 новых подземных пешеходных переходов с лифтами для инвалидов. В дальнейшем создадут еще около 50. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе департамента строительства. Каждый такой переход обходится городу примерно в 80 млн рублей. Между тем маломобильные граждане опасаются, что подъемники, построенные на бюджетные деньги, проработают очень недолго.

Авиаторов-любителей начали штрафовать на сотни тысяч рублей

Замглавы Ространснадзора Владимир Черток винит в нарушениях в небе безалаберность пилотов и жадность авиакомпаний

Пилота-любителя, который весной "подрезал" президентский вертолет оштрафовали всего на 2 тыс. рублей. Штрафы увеличатся и теперь нарушителям использования воздушного пространства придется заплатить сотни тысяч, пообещал в интервью "Известиям" замглавы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Владимир Черток.



Радио «Голос России» запустит собственную социальную сеть

На создание платформы для соцсети государственная радиовещательная компания «Голос России» планирует потратить 5 млн рублей

Проект будет рассчитан на русскоязычную целевую аудиторию радио «Голос России»: мужчин и женщин в возрасте от 16 до 70 лет, проводящих один-два часа в день в интернете и заинтересованных в установлении контактов между русскоговорящими пользователями со всего мира. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к компании.

"Известия": пятница, 17 августа