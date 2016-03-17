Штрафы за парковку машин на газонах сможет выписывать МАДИ

Фото: ТАСС/Роман Денисов

Московская административная дорожная инспекция может получить полномочия выписывать штрафы за парковку автомобилей на газонах. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов Госдумы и размещен на официальном сайте МГД.

На сегодняшний день подобные административные нарушения рассматривает департамент природопользования и охраны окружающей среды. Данное ведомство не имеет необходимых средств для фиксации таких правонарушений и не располагает доступом к базе данных, содержащим информацию о собственнике автомобиля.

По этим причинам возникают различные сложности в привлечении нарушителей к административной ответственности. Зачастую, дела закрывают из-за истечения срока давности.

Напротив, МАДИ в полной мере располагает необходимыми ресурсами и средствами для выявления нарушителей и более быстрого рассмотрения дел.

В настоящее время проводится тестирование комплекса автоматической фиксации "Мобильный инспектор", который позволит фиксировать нарушение правил парковки.

Штраф за парковку на газоне на данный момент для граждан составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 30 тысяч рублей, для юридических лиц – 300 тысяч рублей.

Напомним, что водителям нельзя парковать автомобили на тротуарах, газонах и специально обозначенных местах остановки спецтехники. Кроме того, нельзя оставлять автомобиль там, где он может помешать движению пешеходов. Запрещена также стоянка с включенным двигателем более 5 минут. Волонтеры фиксируют эти нарушения и передают информацию в Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).