Водителям могут вновь ввести балльную систему штрафов

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

ГИБДД собирается ввести в ПДД термин "опасное вождение" и разработать балльную систему наказаний для водителей.

Автомобилистов будут лишать прав или штрафовать на 10 тысяч рублей, если они хотя бы три раза за год превышали скорость, не пользовались ремнем безопасности, нарушали требования знаков и т.д. Накануне ведомство начало общественное обсуждение проекта этих поправок.

Член общественного совета при "Росавтодоре" Игорь Моржаретто рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что главный вопрос заключается в том, как доказывать эти нарушения.

"Термин ввести не сложно. Конечно, нынешняя формулировка требует небольшой доработки, но в общем она практически готова. "Опасное вождение" заключается в некоем наборе нарушений. Это неоправданное увеличение или снижение скорости, неоправданное перестроение из ряда в ряд, световые сигналы, которые пугают других водителей, выезд на обочину и т.д. Опасным вождение считается, если присутствуют как минимум три признака.

Вопрос в том, как это доказывать. Сейчас задача для ГИБДД – разрабатывать методы доказательства. Видимо, придется внести поправки в другие законы, которые обяжут правоохранителей и суды принимать в качестве доказательств данные с видеорегистраторов и других приборов и видеокамер. Нужно сделать прямую линию с гражданами которые будут сообщать о таких случаях, – пояснил он.

Как пишет "Коммерсантъ", опасным вождением также считается отказ уступить дорогу автомобилю, который пользуется преимуществом, перестроения при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала, необоснованное резкое торможение, препятствование обгону.

Ранее ГИБДД направила правительство предложение наказывать агрессивных водителей штрафом 5 тысяч рублей, а департамент транспорта предложил лишать их прав.