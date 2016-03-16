Страховщиков будут штрафовать за некачественные услуги

Страховщиков обложат штрафами за некачественное оказание услуг

Правительство поддержало проект поправок в Кодекс об административных нарушениях, которые предусматривают штрафы для страховщиков за некачественное оказание услуг.

Подробнее о законопроекте в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал первый зампред правления СОГАЗа Николай Галушин.

"Страховщики отрицательно относятся к этой инициативе. Дело в том, что формулировка "некачественное оказание услуг" сама по себе очень расплывчатая. То есть каждый клиент может назвать услугу приемлемого качества некачественной", – объяснил Галушин.

Согласно законопроекту, за нарушение сроков рассмотрения заявления о выплате, необоснованный отказ в выплате или ее занижение штраф составит от одного до двух миллионов рублей. За незаконный отказ от заключения договора или навязывание дополнительных услуг страховщику будет грозить штраф в 3–4 миллиона рублей.

По словам Галушина, с точки зрения клиентского сервиса, интересы российских потребителей страховых услуг уже защищены в достаточной мере.

"Недовольство страховыми компаниями зачастую связано с недостаточной правовой грамотностью нашего населения. Все сроки и порядок осуществления выплат всегда четко прописаны и в договоре страхования, и в законе, который эти выплаты регулирует", – добавил Галушин.

Реформа ОСАГО начала действовать 1 октября 2014 года. Первые поправки касались лимитов выплаты потерпевшим в результате ДТП. Например, по имуществу они выросли со 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, по жизни и здоровью – со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Затем несколько раз повышались тарифы ОСАГО, а с 1 июля 2015 года началось оформление автомобильного страхования через интернет.

Оформление через сеть предполагает, что автовладельца будут проверять по некоторым базам данных – например, ГИБДД сообщает, прошла ли машина ТО. Электронное оформление полиса возможно только в том случае, если данные о владельце есть в системе АИС ("Автоматизированная информационная система ОСАГО"). Там содержатся данные о договорах, о самих автовладельцах и количестве аварий.