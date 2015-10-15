Фото: ТАСС/Александра Краснова

Столичных мотоциклистов начали штрафовать за превышение скорости и выезд на выделенные полосы для общественного транспорта. По словам руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, это стало возможным благодаря тому, что дорожные камеры теперь могут фиксировать не только передние номера, но и задние.

Координатор движения "Мотограждане" Павел Сосков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что мотоциклисты выезжают на общественные полосы для собственной безопасности.

"В Москве появилась такая камера. Сейчас она работает на Дмитровском шоссе. У нас отношение к этому двоякое. То, что касается скоростного режима, правильно. Превышение скорости может приводить к ДТП.

Но что касается выделенных полос, иногда мотоциклисты едут по ним, чтобы обеспечить свою безопасность. Мотоцикл не создает никаких помех общественному транспорту", – сказал он.

По словам главы ЦОДД, со следующего мотосезона камер, которые могут фиксировать нарушение ПДД мотоциклистами станет больше, в частности, они появятся на вылетных магистралях.

Мотоциклисты выезжают на "выделенки" для безопасности – эксперт

Напомним, в Госдуме предлагают запретить езду на мотоциклах зимой. К обсуждению этого вопроса парламентарии приступят в осенней сессии. Как отметил первый заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Брячак, езда на мотоцикле в зимний период никак не регламентируется. По словам члена комитета Алескандра Старовойтова, конкретные сроки для ограничений должны устанавливать регионы в зависимости от климатических условий.

Статистика ГИБДД по Москве за 7 месяцев 2015 года показывает, что примерно каждое одиннадцатое ДТП в столице происходит при участии мотоциклистов. С начала года по июль в таких авариях погибли 54 человека и еще 691 гражданин получил травмы разной степени тяжести. При этом в 27 процентов случаев виновными оказывались сами мотоциклисты.