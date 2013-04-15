Автомобильные штрафы оплачивает лишь каждый пятый

Большинство автомобилистов выбрасывает "письма счастья" - эксперт

Автомобильные штрафы за нарушение ПДД оплачивает лишь каждый пятый водитель. Сейчас граждане перестали чувствовать ответственность за свои нарушения, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" активист общества "Синих ведерок" Петр Шкуматов.

"Сейчас, когда основная часть штрафов выписывается за выделенные полосы и неправильную парковку, много людей сказали этим штрафам - нет. Оплачивает штрафы 1 человек из 5", - отметил активист.

В связи с этим столичное управление Федеральной службы судебных приставов создает четыре отдела со штатом по 50 человек в каждом, чтобы увеличить собираемость штрафов с водителей. Ежедневно в Москве выписывается огромное количество штрафов. Судебные приставы попросту не успевают разобраться с большим потоком, поэтому штрафы "сгорают" за истечением срока давности.

"Сейчас срок давности по штрафу - 2 года. Но вероятность того, что к вам придут судебные приставы за неоплаченными автомобильными штрафами - близка к нулю. Потому что в Москве выписывается множество штрафов", - подчеркнул Шкуматов.

Главной задачей новых спецотделов станет создание электронного перечня всех неоплаченных "писем счастья". Сейчас документооборот происходит в бумажном виде, и никто не проверяет факт оплаты.