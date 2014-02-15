Нелегальный хостел закрыт на северо-западе Москвы

Во время совместного рейда столичные правоохранители и сотрудники Госинспекции обнаружили на северо-западе Москвы нелегальный хостел. В здании, которое принадлежит городу, поставили мебель и заселили рабочих. Необходимых документов и разрешений у организаторов бизнеса не было.

Старое здание давно привлекло внимание полицейских. Еще прошлой осенью они нагрянули сюда с проверкой, но двери никто не открыл. В этот раз, для того, чтобы попасть в помещение, правоохранителям пришлось применить силу.

В нескольких комнатах хостела установили минимум по шесть двухъярусных кроватей. На этаже размещались общие кухня, ванная и туалет.

По словам одного из жильцов, за все платит организация, в которой работают обитатели хостела.

"Данное помещение нежилое, находится в собственности города Москвы. Оно не было предоставлено какому-либо пользователю на законных основаниях", - отметил начальник контрольно-инспекционного отдела Госинспекции по Москве Дмитрий Клюев.

Организаторам незаконного бизнеса грозит штраф.

Ранее сообщалось, что Московская городская дума планирует создать рабочую группу по контролю за размещением хостелов в Москве.

По словам председателя комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко, рабочую группу можно сделать в рамках комиссии по безопасности, но с привлечением Минкульта.

В состав группы могут войти представители лиги хостелов, пожарного надзора, муниципальные депутаты, а также представители других структур.

Около 80 процентов хостелов в столице расположены в жилых квартирах или помещениях многоквартирных домов. Инна Святенко рассказала, что от жителей домов, где организуют хостелы, поступали жалобы. Однако она добавила, что такая форма организации мини-гостиниц хороша для развития бизнеса в Москве.

Эксперты утверждают, что добропорядочные хостелы оформлены как юридическое лицо, то есть платят налоги, обязательно регистрируют своих постояльцев в федеральной миграционной службе и оборудованы кассовым аппаратом.