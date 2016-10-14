Нарушители правил торговли в Москве заплатят почти 87 млн рублей штрафов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Около 32 тысяч протоколов составлено за 2,5 года в Москве за несанкционированную торговлю, сообщает портал mos.ru.

По словам главы департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка, нарушителям предъявлены штрафы на 86,7 миллиона рублей. Половина этой суммы уже взыскана.

Несанкционированная торговля выявлена возле станций метро "Преображенская площадь", "Юго-Западная", "Павелецкая", "Краснопресненская", "Цветной бульвар", "Проспект Мира", "Перово", "Авиамоторная", "Марьино" и других.

Ликвидировать торговые точки удалось на территории транспортно-пересадочных узлов "Выхино", "Люблино", "Университет" и "Теплый Стан".

Сейчас штраф за данное правонарушение для граждан составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей. В случае повторного нарушения, а также за торговлю на территории метрополитена и в 25-метровой зоне от его наземных вестибюлей и сооружений придется заплатить пять тысяч рублей.