Столичный McDonald's оштрафовали за хранение булочек в коридоре

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Роспотребнадзор оштрафовал ресторан сети быстрого питания McDonald's на Волгоградском проспекте за хранение полуфабрикатов в коридоре и несоблюдение работниками личной гигиены, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Сумма штрафа составила 228 тысяч рублей. В ходе проверки, которая проводилась по жалобе потребителя, было обнаружено, что булочки для гамбургеров хранились не в специально отведенном месте, а в коридоре. В помещении доготовки горячих блюд пищевые отходы собирались в бачки, не имеющие специальной маркировки и не оборудованные крышками.

Кроме того, проверка показала, что при посещении туалета работники предприятия не снимают санитарную одежду, а менеджеры и технический персонал не соблюдают требования личной гигиены.

Претензии к McDonald's у Роспотребнадзора возникают не впервые. Так, в конце августа прошлого года ведомство временно закрыло пять ресторанов сети из-за нарушения санитарных норм. "Проблемы с санитарией" обнаружили также в ресторанах Большой Бронной, Манежной площади, проспекте Мира, Свободном проспекте и на ВДНХ.

Кроме того, 19 мая текущего года из-за нарушений на 30 суток закрыли McDonald's на ВДНХ. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что в ресторане "отсутствуют отдельные холодильные камеры для хранения сырья и готовых продуктов".