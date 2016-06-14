Штрафы ГИБДД через мобильный телефон оплачивают 15% москвичей

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

16 процентов москвичей оплачивают штрафы ГИБДД и налоги при помощи мобильного телефона, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Яндекс. Это самый крупный показатель по стране среди больших городов.

Исследование компании "TNS Россия" проводили в феврале-марте 2016 года в городах с населением свыше 700 тысяч человек в шести федеральных округах. А также в городах с населением более 600 тысяч человек в Дальневосточном регионе.

Как вернуть деньги за ошибочно оплаченный штраф

Меньше всего "мобильных" плательщиков оказалось в Санкт-Петербурге – лишь девять процентов. В целом по России ЖКУ в режиме online оплачивают 60 процентов жителей крупных городов, а штрафы ГИБДД и налоги погашают 34 процента опрошенных.

Чаще всего россияне оплачивают ЖКУ, штрафы ГИБДД и налоги через интернет-банкинг Сбербанка, с банковских карт и из кошельков в Яндекс.Деньгах.