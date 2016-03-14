Продавцов санкционки предложили штрафовать на миллион рублей

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает штрафы до 1 миллиона рублей за продажу иностранных продуктов, в отношении которых Россия ввела эмбарго, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в РФ запрещен или ограничен ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран. "Установление запрета на ввоз указанной продукции, сырья и продовольствия исключает возможность их дальнейшего оборота в России. Вместе с тем, несмотря на все предпринимаемые усилия, на территории РФ продолжается торговля данными видами товаров", – отмечают авторы инициативы.

Для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией запрещенных товаров; для предпринимателей без образования юридического лица – от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей с конфискацией товаров или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией товаров или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее правительство России не поддержало законопроект о запрете продажи товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны. Сейчас парламентарии предлагают ввести новую статью в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно проекту закона, вводится штраф за продажу товаров, ввоз которых в РФ запрещен или ограничен "в целях защиты национальных интересов РФ".

С августа 2014 года в России действует запрет на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Кроме того, с конца 2015 года в Россию запрещен ввоз ряда продуктов из Турции. В санкционный список вошло мясо курицы и индейки, томаты, репчатый лук, цветная капуста, огурцы, апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, персики, сливы и клубника. Продуктовое эмбарго введено и в отношении Украины.