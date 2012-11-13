Антимонопольщики оштрафовали РЖД на два миллиарда рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная антимонопольная служба привлекла к административной ответственности крупнейшего перевозчика страны - ОАО "РЖД" - за злоупотребление доминирующим положением на рынке грузоперевозок.

Согласно постановлению ФАС, на компанию наложен штраф в размере более 2 миллиардов рублей.

Дело в отношении РЖД возбудили после жалоб от нескольких десятков хозяйствующих субъектов, девяти объединений грузоотправителей, целого ряда органов исполнительной и законодательной власти, а также прокуратуры.

В обращениях указывалось на значительный рост затрат на грузоперевозки, увеличение размера "вагонной составляющей", а также отказ от согласования заявок на перевозку грузов по незаконным основаниям. Кроме того, РЖД обвиняли в необеспечении отправок массовых грузов и отправок вагонов, принадлежащих перевозчикам.

Было установлено, что "Российские железные дороги" нарушили антимонопольное законодательство и не выполнили предписания ФАС. При создании ОАО "ПГК" и ОАО "ВГК" в уставный капитал этих обществ были переданы грузовые вагоны. При этом по требованиям антимонопольщиков, вагоны должны предоставляться грузоотправителям в том числе для выполнения повагонных отправок.

Согласно утвержденным нормативам, РЖД, как субъект естественной монополии, должна оказывать комплексные услуги грузоперевозки, привлекая при необходимости вагоны других лиц. Однако в 2010 – 2011 годах компания стала применять агентскую схему взаимодействия с дочерними предприятиями.

В результате при фактическом избытке вагонов сложился недостаток их предложения, вдвое возросла вагонная составляющая в стоимости перевозок и значительно снизилась доступность услуг.

Ситуация улучшилась лишь в 2012 году после предписаний ФАС России. Требования к РЖД были закреплены нормативными актами, в том числе постановлением правительства.

Вместе с тем отдельные нарушения антимонопольного законодательства продолжаются, отмечают в антимонопольной службе.

Так, в настоящее время ФАС рассматривает жалобу на установление компанией "логического контроля" на отправку грузов с 15 железнодорожных станций, что имеет признаки создания дискриминационных условий.

По мнению заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина, исправить ситуацию позволит создание коммерческой инфраструктуры на железнодорожном транспорте. Ранее соответствующее поручение было дано президентом.

В свою очередь ОАО "РЖД" считает неправомерным наложение штрафа антимонопольщиками. Компания намерена в 10-дневный срок обжаловать решение ФАС в Арбитражном суде Москвы.

"Перевод инвентарного парка в статус приватного, создание компаний, которым этот парк был передан, и вывод его из регулируемого сектора произошли на основании документов, утвержденных и одобренных Правительством РФ", - говорится в пресс-релизе РЖД. Таким образом, руководство компании считает, что привлечение к ответственности за исполнение государственных требований является необоснованным.