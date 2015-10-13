Водителей, пилотов и яхтсменов хотят лишать прав за долги

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Комитет Госдумы поддержал поправки к проекту закона о возможности лишения должников прав управления автомобилями, мотоциклами, яхтами, самолетами. 23 октября законопроект планируют вынести на второе чтение.

Первоначально предполагалось принимать такую меру ответственности только в отношении водителей колесных транспортных средств. Однако эту группу расширили до владельцев специального разрешения на все виды транспорта: яхты, самолеты, вертолеты, квадроциклы, мотоциклы, передает Агентство "Москва".

Законопроект может коснуться около 300 тысяч россиян. Согласно поправкам, закон вступит в силу с 15 января 2016 года. Судебные приставы получат право лишать должника разрешения управлять транспортным средством или судном. После погашения задолженности ограничение перестает действовать.

При этом такая мера не может применяться к инвалидам I и II групп, к лицам, чей основной заработок напрямую связан с наличием прав, а также тем, чье транспортное средство является единственным способом передвижения до места проживания.

Также забрать права нельзя будет у граждан, чья задолженность не превышает 10 тысяч рублей, однако в дальнейшем эта сумма может быть повышена в связи с инфляцией.

Напомним, Госдума начала общественное обсуждение идеи лишать водительских прав злостных неплательщиков алиментов еще в июне. Документ выложен на сайте Системы общественного обсуждения законопроектов.

Между тем, законопроект готовится ко второму чтению. Алиментщика планируют разжаловать в пешеходы, если его долг превысит 10 тысяч рублей. За руль не дадут сесть, пока у ребенка не появятся деньги.