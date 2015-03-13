Правительство одобрило штрафы за шины не по сезону

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Правительство России одобрило наказание за "резину" для машин не по сезону, сообщается на сайте кабмина.

Таким образом, если водители вовремя не "переобуют" машины, то их ждет штраф. Ранее Госдума предложила штрафовать таких нарушителей на 10 тысяч рублей.

"Штрафы должны быть сравнимы со стоимостью комплекта шин. Мы предполагаем, что денежное наказание может составить 10 тысяч рублей. Сейчас законопроект дорабатывается. Он будет рассмотрен в первом чтении в феврале, а вступит в силу только к следующей зиме", – сказал председатель комитета по транспорту нижней палаты парламента Евгений Москвичев.

Напомним, с 1 января 2015 года вступил в силу регламент Таможенного Союза "О безопасности колесных транспортных средств". Он был принят еще в декабре 2011 года. Документ запрещает эксплуатацию транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, с декабря по февраль. Шины должны быть установлены на все колеса машины. В летние месяцы запрещено пользоваться автомобилем с зимней шипованной резиной.

При этом региональные власти могут менять сроки действия ограничений в зависимости от климатических условий. Запрет был обоснован соображениями безопасности: зимой машину на летней резине может занести на дороге, колеса могут разорваться из-за обычного прокола. А летом шипованная резина портит дорожное полотно.

Добавим, что московская Госавтоинспекция пока не начала штрафовать водителей, которые ездят на летней резине. Замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов сообщил M24.ru, что ответственность конкретно за это нарушение пока не прописана. "Она может быть установлена только на федеральном уровне", – подчеркнул он. По словам Ефремова, ГИБДД дожидается введения штрафов.