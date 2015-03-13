Форма поиска по сайту

13 марта 2015, 12:46

Безопасность

Законопроект о штрафах для попрошаек внесен Мосгордуму

Фото: M24.ru

В Мосгордуму внесен законопроект о введение штрафов за попрошайничество в метро и в радиусе 25 метров от станций подземки, сообщили M24.ru в городском парламенте.

В настоящее время в московском кодексе об административных правонарушениях есть норма, предусматривающая штраф от 100 до 500 рублей только за "приставание к гражданам в общественных местах".

Как ранее сообщало M24.ru, согласно новому законопроекту, денежное наказание может составить 5 тысяч рублей. Если поправки в городской Административный кодекс утвердят, штрафовать будут за сам факт попрошайничества - даже если человек просто стоит с протянутой рукой.

"Штрафовать будут всех попрошаек в метро, а также в зоне 25 метров вокруг станции. Теперь достаточно будет того, что человек стоит с плакатом и собирает деньги", - рассказал ранее председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников.

Напомним, в июле прошлого года столичный главк МВД обратился с предложением внести поправки в КоАП Москвы, согласно которым административным правонарушением предлагается признавать любые формы попрошайничества.

Пресс-секретарь УВД на метрополитене Алексей Мышляев отмечал, что попрошаек, которые действительно нуждаются в помощи, необходимо направлять в учреждения социальной защиты. А иностранных граждан, которых неоднократно ловят на попрошайничестве, - выдворять из России

Кроме того, 17 февраля в Госдуму внесли законопроект, который вводит отдельное наказание за попрошайничество с животными. Если документ примут, гражданам, которые просят милостыню в обнимку с собаками и кошками, придется заплатить до 2,5 тысяч рублей. Если при этом был нанесен вред животному, штраф составит до 10 тысяч рублей. Наказание для юридических лиц предлагается довести до 20 тысяч рублей.

