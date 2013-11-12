Штрафы за искажение данных электросчетчиков увеличат в два раза

Фото: ИТАР-ТАСС

Штрафы за искажение данных счетчиков электроэнергии возрастут в два раза. Соответствующий законопроект во вторник приняла во втором чтении Госдума.

За искаженных данных электросчетчиков и нарушение правил эксплуатации тепловых сетей гражданам будет грозить штраф от 1 до 2 тысяч рублей, должностным лицам - от 2 до 4 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателями - приостановка деятельности на срок до 90 суток, а юридическим лицам - штраф до 40 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте Государственной думы.

Таким образом, штрафы за эти нарушения возрастут в два раза.

Законопроект предлагает также увеличить размер санкций за самовольное использование электроэнергии и газа. Штраф для граждан составит от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 до 8 тысяч рублей, а юридическим лицам придется заплатить штраф от 60 до 80 тысяч рублей. В настоящее время размер штрафов за эти правонарушения в два раза меньше.

Авторы законопроекта отмечают, что в последнее время в России выросло число нарушений правил пользования электроэнергией.