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Технологии

12 апреля 2016, 17:14

Прокуратура усилит контроль за видеосъемкой с беспилотников

штрафы законы технологии беспилотники предупреждения летательные аппараты видеосъемка Воздушный кодекс

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Компании, осуществляющие видеосъемку с помощью беспилотников в рекламных целях, будут находиться на особом контроле у московской транспортной прокуратуры, передает Агентство "Москва".

"Мы разместили в сети интернете предостережения о недопустимости нарушения закона, в котором разъяснили требования воздушного законодательства о необходимости как сертификации воздушных беспилотных аппаратов, так и обучения экипажа", – отметил прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Евгений Ноговицын в ходе заседания комиссии Мосгордумы.

Напомним, депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об увеличении максимальной взлетной массы беспилотников, подлежащих регистрации, с 0,25 до 5 килограммов. Закон об обязательной госрегистрации таких летательных аппаратов был принят в декабре 2015 года. В нем прописаны такие понятия, как "пилотируемое воздушное судно", "беспилотное воздушное судно" и "беспилотная система".

В России вступили в силу изменения в Воздушный кодекс

За нарушения правил использования воздушного пространства беспилотниками соответствующей статьей предусмотрены штрафы от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 25 до 30 тысяч рублей – для должностных, от 250 до 300 тысяч рублей или остановка деятельности компании на срок до 90 суток – для юридических лиц.

Если запуск аппарата представляет угрозу безопасности полетов, законом установлены штрафы для обычных граждан: от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических – от 10 до 25 тысяч рублей при возможной конфискации летательного средства.

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