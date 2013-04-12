Депутаты предложили штрафовать за мат в книгах и спектаклях

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона о штрафах за использование мата в художественных произведениях, на зрелищных мероприятиях и в СМИ.

Проект поправок запрещает нецензурную брань в произведениях литературы и искусства, в продукции СМИ, а также при проведении театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий. Законопроект внес на рассмотрение депутат Госдумы Станислав Говорухин.

Законопроект предусматривает также, что в случае использования в кинокартине нецензурной брани, прокатное удостоверение на фильм не выдается. В КоАП РФ предлагается установить ответственность за ненормативную лексику в продукции организаций телерадиовещания, кинематографии, редакций периодических печатных изданий, в книгах и иной информационной продукции, а также при проведении театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий. За это вводятся штрафы: для граждан - от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей. Кроме этого, предлагается внести изменения в законы "О государственном языке РФ", "О средствах массовой информации" и другие.

Депутат Госдумы Николай Булаев отметил, что этот законопроект логично и последовательно продолжает линию, взятую на сохранение русского языка.

"Я абсолютно согласен со Станиславом Говорухиным, что нецензурная лексика снижает качество художественных произведений. Уверен, что данный законопроект будет поддержан общественностью", - добавил депутат.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за нецензурную брань в СМИ. Согласно этому документу максимальный штраф за употребление непечатных слов в средствах массовой информации достигает 200 тысяч рублей.