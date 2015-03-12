Приставы создали службу для сбора просроченных штрафов с водителей

Приставы создали специальную службу для сбора долгов с водителей

Столичные приставы создали специальную службу для сбора просроченных штрафов с водителей, сообщает телеканал "Москва 24". За год число таких дел у судебных исполнителей выросло в 12 раз.

Так, появится три межрайонных отдела, которые будут заниматься исключительно транспортными штрафами, а именно неоплаченными и неправильными парковками, безбилетными проездами, а также нелегальными пассажирскими перевозками. Информацию о долгах приставам будут передавать в электронном виде.

Кроме того, установлены прямые контакты с ведущими банками, которые списывают сумму задолженности со счета должника в электронном виде. Также есть идея уведомлять должников по интернету, так как уведомительные письма чаще всего пылятся долгое время в почтовых ящиках.

Отметим, по данным за 2014 год, из ГАИ получено более 1,7 миллиона документов по долгам автовладельцев. Причина в хорошей работе дорожных камер видеофиксации.

Ранее сообщалось, что должникам могут запретить вступать в брак до оплаты долгов. "Например, приходит человек в ЗАГС и говорит: "Я хочу жениться". А ему в ответ: "Молодец, конечно, но иди сначала заплати штрафы, транспортный налог, а завтра подашь заявление о регистрации брака". А почему бы и нет?" – заявил глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков.

"Мы не должны бегать за должником, он должен сам приходить. Это более цивилизованно, чем вскрывать дверь в квартире и переписывать чайники и другие вещи", – добавил глава ФССП.

Напомним, с 1 марта кредитные истории граждан пополнились новыми данными. В России вступили в силу поправки в закон "О кредитных историях". В базе теперь будет содержаться информация о задолженности по коммунальным услугам и алиментам, а также о просрочках за оплату мобильной связи.

Должникам перед внесением в "черный список" будет приходить уведомление. У гражданина будет еще десять дней на то, чтобы погасить долг. Однако если будет вынесено решение суда о взыскании долга, данные войдут в кредитную биографию. То же самое касается тех, кто забывает вовремя заплатить алименты или имеет большие просрочки платежей за мобильную связь. Ранее в базе находились данные только по предыдущим кредитам.

Кроме того, кредитные организации смогут проверять сведения о доходах заемщиков в Пенсионном фонде и налоговых службах. Правда, для этого потребуется письменное согласие клиента.