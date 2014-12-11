Суд оштрафовал ревнивого мужа, сжегшего паспорт жены

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Мировой суд в Забайкальском крае оштрафовал мужчину, сжегшего паспорт своей жены, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в августе этого года. Мужчина выпил спиртного и затеял с женой ссору, после чего она объявила о своем уходе.

Тогда обвиняемый достал из ее сумки паспорт и бросил его в печь. На следующий день потерпевшая обратилась в ФМС, где рассказала о причинах утраты документа. Суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей по статье "Похищение или повреждение документа".