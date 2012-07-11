Обзор московских газет: 11 июля

Столичные власти готовятся в массовом порядке штрафовать автолюбителей. Как сообщил «Известиям» источник в мэрии, Москва потратит почти 820 миллионов рублей только на рассылку «писем счастья» - штрафов за нарушения, зафиксированные камерами. Предполагается, что за вторую половину этого года столичные автомобилисты получат 22 миллиона квитанций с фотографиями нарушений. Это в 25 раз больше, чем в первом полугодии. Если учесть, что в Москве зарегистрировано 4,2 миллиона машин, то каждого водителя до конца года оштрафуют в среднем пять раз. Рассылка одной квитанции обойдется бюджету примерно в 39 рублей. «Известия»

Как стало известно «Ведомостям», Москва хочет получить на присоединяемых территориях исключительные полномочия, которые позволят ей быстро изъять у собственников необходимые участки и раздать их строителям без всяких торгов. «Ведомости»

Депутаты Мосгордумы инициировали обсуждение передачи детского лагеря, принадлежащего ОАО АМО «ЗИЛ», в собственность столицы. Как сообщил «Известиям» председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев, после реконструкции, которая предварительно оценивается в миллиард рублей, лагерь может стать московским «Артеком». «Известия»

Столичные власти попытаются продать гостиницу «Метрополь» в центре Москвы 30 августа. Стартовая цена – 8,7 миллиарда рублей. «Ведомости»

Разрешения на строительство в нынешней «новой Москве», выданные подмосковными чиновниками, перепроверят. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Анатолий Зайко. Уже сейчас столичные власти прогнозируют, что незаконными будут признаны сотни объектов. В частности, карательные меры могут коснуться коттеджей, возведенных на садоводческих участках. «Известия»

Обитателям присоединенных к Москве территорий пока недоступны многие столичные стандарты жизни и даже смерти. Новые московские окраины "выкроили" таким образом, что на них не оказалось ни одного родильного дома, скоропомощной больницы, центра планового гемодиализа, современной лаборатории и морга. «Московские новости»

Столичный департамент торговли и услуг разработал критерии размещения нестационарных торговых объектов в городе. Как рассказал «Известиям» замруководителя ведомства Никита Кузнецов, документ впервые определит, в каких зонах и на каком расстоянии от объектов городской инфраструктуры можно устанавливать ларьки. Предприниматели выразили надежду, что критерии наконец-то сделают понятной и прозрачной схему их размещения. «Известия»

Правые полосы магистралей и тротуары в центре стали заметно свободнее от машин. Власти полагают, что это связано с ужесточением правил парковки. Московские гаишники выписали уже около 4 тысяч штрафов по новым расценкам в 3 тысячи рублей. «Московские новости»

Власти Москвы разработали новые правила размещения палаток, павильонов и ларьков на улицах города. Одно из них - запрет на торговлю ближе чем 10 метров от остановок и 25 метро от метро. Если предложение утвердят, владельцам нестационарных торговых точек скоро, по-видимому, придется обживать новые места - тихие улочки и дворы на окраинах Москвы. «Московский комсомолец»