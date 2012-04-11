Штрафы за неправильную парковку начнут присылать по почте

Одна из основных причин пробок на столичных дорогах - неправильная парковка. Ведущий программы "Правила движения" Андрей Эйхфус узнал о новом способе борьбы с нарушителями правил стоянки и остановки

Начиная с 15 апреля все московские автолюбители, нарушающие правила остановки и стоянки, будут получать по почте штрафы за подобные нарушения. "Письма счастья", как их уже успели окрестить в народе, будут отсылаться автовладельцам в автоматическом режиме, как это делается сейчас с нарушениями скоростного режима.

Фиксировать несоблюдение ПДД будут специальные автомобили ("парконы"), оборудованные уникальным комплексом по поиску нарушителей правил парковки. Они появились в столице 1 декабря 2011 года.

"Парконы" - это десять автомобилей Ford Focus, которые собирают сведения о нарушениях в автоматическом режиме во время движения по разработанным маршрутам. Аппаратура автоматически включается и осуществляет видеозапись в зоне действия запрещающего знака по заранее занесенным в прибор GPS-координатам.

Каждый "паркон" оборудован двумя камерами: одна снимает расположение автомобилей, вторая фиксирует только номера машин. В конце рейда собранные "парконами" сведения передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, где из полученного видеоряда формируются фотоснимки с зафиксированными нарушениями. Затем обработанные данные отправляются в ГИБДД, где в автоматическом режиме оформляются постановления, содержащие фотоснимки общего плана и номера авто, GPS-координаты места незаконной остановки или парковки, а также время фиксации правонарушения. Исправить, стереть или несанкционированно расшифровать эти данные будет невозможно.

Автомобили со специальным оборудованием будут курсировать по самым проблемным маршрутам, детально проработанным специалистами Центра организации дорожного движения правительства Москвы. По рекомендации ГИБДД уже составлен список из 65 маршрутов.

Пока такие спецмашины работают только в центре столицы, но в будущем рейды "парконов" будут охватывать всю столицу.