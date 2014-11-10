Фигуристку Липницкую оштрафовали за неявку на церемонию награждения

Юлию Липницкую оштрафовали за неявку на церемонию награждения в Китае

Международный союз конькобежцев оштрафовал российскую фигуристку Юлию Липницкую за неявку на церемонию награждения победителей и призеров Гран-при Китая, сообщает телеканал "Москва 24".

Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Липницкая не явилась на церемонию награждения после того, как уступила в борьбе за золотую медаль этапа в Шанхае своей соотечественнице Елизавете Туктамышевой.

Как сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийская чемпионка Сочи понервничала после турнира, пришла в отель и уснула. Прогуляв церемонию награждения, Липницкая принесла свои извинения.

Согласно правилам Гран-при, за неявку на церемонию награждения спортсмен наказывается лишением части призовых денег. За второе место Липницкая получила 13 тысяч долларов, из которых и выплатила штраф.