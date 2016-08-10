Тысячам дачников грозит штраф за нелегальные скважины

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Дачникам в Московской области запретят с 1 сентября добывать воду из скважин без лицензии, поскольку заканчивается "водная амнистия", сообщают "Дни.ру".

Размер штрафа за добычу подземных вод без лицензии для физических лиц составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 50 тысяч, для юридических – от 800 тысяч до миллиона рублей.

Обязанность лицензировать добычу подземных вод существует с 1992 года, но на протяжении 24 лет органы не накладывали санкции за это нарушение.

С начала года представители регионального министерства экологии объясняют собственникам процедуру регистрации, а 10 августа к ним присоединились активисты Всероссийского общества охраны природы. Они начали массовые проверки нелицензированных скважин.

Тем, кто успеет обратиться за лицензией в ближайшие три недели, штраф не грозит, и при этом в сентябре санкции начнут применять не к частникам, а к тем, кто эксплуатирует воду в промышленном масштабе: например, совхозам.

Ограничения вводятся потому, что бесконтрольное пользование водой приводит к истощению ее запасов и загрязнению подземных вод.

Штрафы не коснутся тех, кто на личном участке добывает меньше 100 тысяч литров воды в сутки, причем водозабор происходит выше водоносного горизонта.