Россиянам увеличат компенсацию за задержку зарплаты

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Депутаты Госдумы хотят установить повышенную финансовую ответственность для работодателей за задержку зарплаты. Соответствующий законопроект был одобрен во втором чтении.

Законопроект предполагает увеличить размер компенсации работникам за полную или частичную задержку зарплаты. Он будет равен 1/150 ставки Центробанка, а сейчас – 1/300 ставки.

Также увеличат штрафы для работодателей за невыплату заработной платы в установленный срок. За первичное нарушение индивидуальные предприниматели и юрлица будут платить по ранее установленным правилам – от 1 до 5 тысяч рублей и от 30 до 50 тысяч рублей соответственно. А для должностных лиц санкция вырастет до 20 тысяч рублей.

За повторное нарушение штрафы вырастут до 30 тысяч рублей для должностных лиц и ИП и до 100 тысяч рублей – для юрлиц.

Также документ устанавливает срок выплаты заработной платы. Работодатель обязан будет рассчитаться со своим подчиненным в течение 15 дней после окончания месяца.

Кроме того, работник получит право подать иск о защите трудовых прав по месту своего жительства, а не только по месту нахождения ответчика. Эти поправки предлагается внести в Гражданский кодекс РФ.

"Предложенные законопроектом меры направлены на стимулирование работодателей к своевременной выплате работникам заработанной выплаты в полном объёме и в размере не ниже предусмотренного трудовым законодательством", – говорится в пояснительной записке правительства РФ.

По данным Росстата, к декабрю прошлого года общая задолженность по зарплате в России составила почти четыре миллиарда рублей.