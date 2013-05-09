Срок для добровольной уплаты штрафов увеличился до 60 дней

Фото: ИТАР-ТАСС

9 мая вступают в силу поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые увеличивают сроки для добровольной уплаты штрафов. Теперь те, кто был привлечен к административной ответственности, смогут оплачивать штрафы в течение 60 дней. Раньше этот срок был вдвое меньше - 30 дней.

Кроме того, с трех до десяти суток увеличивается срок, в течение которого сотрудники Госавтоинспекции будут направлять постановления, штраф по которым не был вовремя уплачен, судебным приставам для принудительного взыскания. Благодаря этому информация о принятом платеже успеет поступить в ГИБДД даже если штраф был оплачен в последние дни отведенного срока, сообщается на официальном сайте ведомства.

Изменяется и ответственность за неуплату штрафа в срок. Если раньше за это предусматривался штраф в двукратном размере суммы неуплаты (но не менее 1000 рублей), либо арест на срок до 15 суток, то теперь, в качестве третьей альтернативной санкции, будут возможны обязательные работы на срок до 50 часов. При этом принятие решения по делу о неуплате штрафа, как и прежде, остается в компетенции судей.