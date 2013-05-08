Штрафы за браконьерство вырастут в разы

Фото: ИТАР-ТАСС

Согласно новому закону штрафы за браконьерство в России значительно увеличиваются, в некоторых случаях - в 10 раз. Документ подписал президент России Владимир Путин.

Так, за нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных, в том числе водных, птиц и рыб грозит предупреждение или штраф. Для граждан - от 2 до 5 тысяч рублей (в настоящее время от 300 до 500 рублей), для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас - от 500 рублей до 1 тысячи), для юридических лиц - от 10 до 15 тысяч рублей (сейчас - от 5 до 10 тысяч).

За нарушение правил охоты штраф для граждан составит от 2 до 5 тысяч рублей (в настоящее время от 1 до 2 тысяч), для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей (от 10 до 15 тысяч рублей). Кроме того, за это грозит лишение права на охоту на срок до двух лет.

За нарушение правил рыболовства максимальный размер штрафа для граждан увеличен до 5 тысяч (сейчас - 2 тысячи рублей), для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч (от 10 до 15 тысяч), для юрлиц - от 100 до 200 тысяч рублей - не изменился. Возможна также конфискация судна.

Госдума одобрила документ 16 апреля 2013 года, а Советом Федерации - 27 апреля.