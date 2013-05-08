Штрафы за продажу алкоголя могут вырасти до 1 млн рублей

Депутаты предлагают увеличить штрафы за продажу алкоголя

Штраф за продажу спиртного после 22 часов могут повысить на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Звагельский.

При этом речь идет как о продаже в торговых точках, так и через интернет-ресурсы, которые доставляют алкоголь на дом. Помимо увеличения штрафов он предложил лишать лицензии без решения суда.

"Самое главное, чтобы заработал механизм мгновенного досудебного лишения лицензии предприятия, - сказал депутат. - Вот когда эти критерии будут разработаны, правоприменительная практика будет достаточно успешной. Потому что мы создаем достаточно жесткие законы, а работают они крайне слабо".

Напомним, с января 2013 года к алкоголю приравниваются все напитки с содержанием спирта выше 0,5%. Это означает полный запрет на розничную продажу всех видов спиртного, включая пиво, с 23.00 до 8.00.

На данный момент штраф для индивидуального предпринимателя за ночную продажу спиртного составляет от 3 тысяч до 4 тысяч рублей с конфискацией продукции, для юридических лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией продукции.