Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря 2015, 08:40

Безопасность

Штраф за неубранный снег на крышах может вырасти в три раза

Фото: m24.ru

В Мосгордуме хотят увеличить штрафы для организаций, которые вовремя не очищают крыши от снега, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Валерия Теличенко.

По его словам, штрафы могут быть увеличены в три раза и составить от 50 до 100 тысяч рублей. "Мы реагируем на все оперативные вопросы, которые связаны с жизнедеятельностью города. И эта тема достойна того, чтобы ее рассмотреть на комиссии с приглашением соответствующих служб, которые этим занимаются, изучить механизмы контроля сбора штрафов и статистику", – сказал Теличенко.

Депутаты отметили, что необходимо усилить контроль над Мосжилинспекцией и Объединением административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ), которые администрируют эти вопросы.

"Надо усиливать вопрос администрирования. Насколько они свою работу доводят именно до вопросов четкого мониторинга всех проблем, в том числе в вопросе привлечения к ответственности. Я бы усилил работу этих органов", – сказал депутат Олег Сорока.

Сейчас несвоевременная очистка кровель административных зданий от снега наказывается штрафом в размере от 500 до тысячи рублей для граждан, от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей для должностных лиц, от 15 до 20 тысяч рублей для юридических.

Ссылки по теме


штрафы Мосгордума дома городское хозяйство городское управление чистка снега

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика