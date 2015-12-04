Штраф за неубранный снег на крышах может вырасти в три раза

Фото: m24.ru

В Мосгордуме хотят увеличить штрафы для организаций, которые вовремя не очищают крыши от снега, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Валерия Теличенко.

По его словам, штрафы могут быть увеличены в три раза и составить от 50 до 100 тысяч рублей. "Мы реагируем на все оперативные вопросы, которые связаны с жизнедеятельностью города. И эта тема достойна того, чтобы ее рассмотреть на комиссии с приглашением соответствующих служб, которые этим занимаются, изучить механизмы контроля сбора штрафов и статистику", – сказал Теличенко.

Депутаты отметили, что необходимо усилить контроль над Мосжилинспекцией и Объединением административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ), которые администрируют эти вопросы.

"Надо усиливать вопрос администрирования. Насколько они свою работу доводят именно до вопросов четкого мониторинга всех проблем, в том числе в вопросе привлечения к ответственности. Я бы усилил работу этих органов", – сказал депутат Олег Сорока.

Сейчас несвоевременная очистка кровель административных зданий от снега наказывается штрафом в размере от 500 до тысячи рублей для граждан, от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей для должностных лиц, от 15 до 20 тысяч рублей для юридических.