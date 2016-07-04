Авиакомпании будут штрафовать за задержки рейсов

Авиакомпании накажут за задержки рейсов

Авиакомпании будут наказывать за задержки рейсов. Теперь если главы авиакомпаний не примут меры по предотвращению задержек рейсов и соблюдению графика оборота самолетов, меры должна будет принять Росавиация.

Ведомство может как ограничить выполнение ими международных полетов, так и проверить авиакомпании на предмет их соответствия установленным сертификационным и лицензионным требованиям. Своим мнением об этой инициативе в эфире радиостанции "Москва FM" поделился главный редактор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"На сайте Росавиации опубликована статистика регулярности полетов, то есть каждый пассажир, выбирая авиакомпанию, может проверить, насколько часто она задерживает свои рейсы. Антилидерами этого рейтинга является шесть компаний, которые специализируются на чартерной перевозке туристов", – объяснил Пантелеев.

Речь идет таких компаниях, как Royal Flight, Azur Air, Nordwind Airlines и Pegas Fly. К ним присоединились "ВИМ-Авиа" и "Уральские авиалинии".

По словам эксперта, Росавиация регулярно проводит подобные мероприятия, особенно в преддверии лета, то есть эта практика уже хорошо отработана.

"Основной причиной задержек чаще всего является то, что авиакомпании не выделяют достаточного количества судов для резервирования рейсов. Различные поломки и неисправности неизбежны в деятельности любой компании, именно для этого компания должна иметь резервные самолеты", – добавил Пантелеев.

Задержки рейсов случаются достаточно часто. Например, 4 июля в аэропорту Домодедово с самого утра ждали своего вылета в Грецию десятки человек. Рейс авиакомпании Azur Air Москва – Ираклион задержали почти на 10 часов.