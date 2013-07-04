Необоснованный отказ работодателя можно оспорить в суде

Фото: ИТАР-ТАСС

Многие люди долгое время не могут найти работу из-за слишком узких рамок, которые ставят перед ними работодатели. Однако несправедливый отказ в трудоустройстве можно оспорить в суде, рассказала в эфире "Москва FM" эксперт по трудовому праву, преподаватель трудового права в РУДН Ольга Ерошенкова.

Компания, не принявшая соискателя на работу, обязана объяснить причину своего отказа в письменном виде. В этом случае у организации должны быть документы, свидетельствующие, что она проводит конкурсный отбор.

Если же причина так и не была названа, соискатели могут подать в суд и получить моральную компенсацию.

"Например, если не ответили после собеседования или же ответили некорректно, то можно обращаться в суд. После чего работодатель должен доказать, в чем именно вы не компетентны. В случае конкурсного набора должны быть документы, подтверждающие сам отбор и ваши слабые места по сравнению с остальными соискателями", – сообщила Ерошенкова.

Но на сегодняшний день, по словам эксперта, зафиксирован очень небольшой процент обращений в суд по данной проблеме, что связано, скорее всего, с незнанием своих прав.

Напомним, что ограничения по возрасту, полу, национальному признаку или опыту работы, указываемые работодателем в вакансиях, также незаконны.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о запрете дискриминации работников по возрасту, полу, семейному положению или национальности. Работодатели, указавшие в объявлениях такие ограничения, будут привлекаться к административной ответственности. Для физических лиц штраф составит 500-1000 рублей, для должностных – от 3 до 5 тысяч рублей, а юридические лица должны будут оплатить от 10 до 15 тысяч рублей за нарушения.

Кроме этого, законом устанавливается право безработных молодых людей, прошедших военную службу по призыву, в течение трех лет после увольнения пройти в приоритетном порядке профессиональное обучение.