За оскорбления жертв катастроф в соцсетях предложили штрафовать

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Идею введения штрафов за оскорбления жертв катастроф в соцсетях поддерживает зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев, сообщает Агентство "Москва".

"Если такой законопроект поступит, конечно, я его поддержу. Безусловно, люди, которые пережили эти страшные минуты, их родные и близкие, если в отношении них будут какие-то оскорбления, надругательства, то, в моем понимании, это кощунство и, конечно, за это нужно привлекать к ответственности", – сказал Вадим Соловьев. К слову, штрафовать предлагается на 3–5 тысяч рублей.

По его словам, как только будет определен владелец сайта или социальной сети, то выявить нарушителя не составит труда.

Ранее член молодежного парламента при Госдуме от Владимирской области Илья Зотов предложил ввести штрафы за надругательство в соцсетях над жертвами катастроф. Предложение уже направлено спикеру нижней палаты парламента Сергею Нарышкину, а в ближайшее время в думу поступит и сам законопроект.

Отметим, что такая мера была предложена в связи с появлением оскорбительных комментариев под фотографиями жертв самолета А321.

Все больше становится случаев, когда за оскорбление в сети, нарушителям приходится отвечать в суде. Так, на 3 тысячи рублей был оштрафован житель Йошкар-Олы, который в ходе диалога "умышленно нецензурно в оскорбительной форме" высказался в адрес собеседницы.

Также дело по статье КоАП "Оскорбление" было возбуждено против жительниц Омской и Белгородской областей. Сумма штрафа составляет от 1 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, недавно была закрыта группа MDK в соцсети "ВКонтакте". Суд запретил доступ к информации сообщества из-за размещения материалов, оскорбляющих чувства верующих, унижающих различные группы людей по признакам религиозной и национальной принадлежности.

Также в сообществе нашли материалы, которые, по мнению прокуратуры, наносят вред психическому здоровью детей, подростков и молодежи.