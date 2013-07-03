Как узнать о долгах и неоплаченных штрафах

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла закон, позволяющий должникам выезжать за границу, если общая сумма неоплаченных штрафов или налогов и других обязательных платежей не превышает 10 тысяч рублей.

К сожалению, довольно часто путешественники узнают о запрете на выезд непосредственно на границе, когда их отказываются выпускать пограничники. Чтобы не попасть в такую ситуацию, о своих неоплаченных штрафах стоит узнать заблаговременно. M24.ru напоминает, как это проще сделать, и при этом не попасть на сайты мошенников.

Мошенники предлагают узнать долги по налогам, квартплате и т.д. на специальных сайтах и за плату. Между тем информацию о задолженностях бесплатно предоставляют официальные интернет-порталы.

Так, данные о долгах по налогам можно получить с помощью специального сервиса Федеральной налоговой службы "Узнай свою задолженность". Для этого нужно лишь ввести свою фамилию и ИНН. Сервис также позволяет распечатывать платежные документы и налоговые уведомления.

Узнать, есть ли ваша фамилия в банке данных исполнительных производств, можно с помощью сайта Управления федеральной службы судебных приставов.

Заметим, что, если вы обнаружили свою фамилию в банке данных исполнительных производств, необходимо обратиться непосредственно в районное подразделение судебных приставов, чтобы узнать о принятых мерах принудительного исполнения.

Информацию о ходе исполнительного производства можно получить и с помощью Единого портала госуслуг, кроме того, пользователи соцсетей "Одноклассники" и "Вконтакте" могут получить эти данные с помощью специального приложения "Банк данных исполнительных производств". Такое же приложение разработано и для смартфонов с операционными системами Android, iPhone и Windows Phone.

Что касается автомобильных штрафов, ряд столичных ведомств разместил на своих сайтах информацию о вариантах получения данных о неоплаченных штрафах ГИБДД, способах их оплаты и процедуре обжалования.

В частности, проверить наличие штрафов по данным транспортного средства можно:



на сайте Госавтоинспекции – здесь необходимо ввести в форму номер автомобиля или номер водительского удостоверения, а также номер свидетельства о регистрации ТС, кроме того пользователь может подписаться на уведомление о штрафах по электронной почте;

с помощью портала госуслуг можно не только узнать о задолженности, но и оплатить ее, не выходя из дома, кроме того, сервис также предоставляет возможность подписаться на уведомление о штрафах по SMS или электронной почте.



Пользователь также может подписаться на сервис бесплатного информирования о штрафах по свидетельству о регистрации транспортного средства, отправив SMS-сообщение на номер 7377.

Подробнее о сервисе смс-уведомлений, а также о том, как оспорить штрафы ГИБДД, можно узнать на сайте "Московского паркинга", а также по телефону единого контактного центра (495) 539-22-99.

Кроме того, узнать о штрафах и оплатить их можно с помощью портала госуслуг Москвы или воспользовавшись этим и другими сервисами на нашем сайте. Для этого необходимо ввести номер водительского удостоверения и номер автомобиля, после чего, в течение нескольких минут система выдаст ответ.

