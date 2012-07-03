Количество «зайцев» увеличилось

Из 70 миллионов рублей штрафов, собранных за год работы службы контроля по оплате проезда пассажирами в наземном городском транспорте, 40 миллионов собрано за последние четыре месяца.

Всего было проверено 328 тысяч единиц транспорта Мосгортранса, рассказали «Российской газете» в департаменте транспорта. По данным службы контроля по оплате проезда пассажирами в наземном городском транспорте ГКУ «Организатор перевозок», безбилетный пассажир выявляется в каждом третьем транспортном средстве. У безбилетников изъято 10,8 тысячи незаконно используемых социальных карт москвича.

К концу 2012 года количество контролеров планируется увеличить до 700 человек.

Из-за безбилетных пассажиров бюджет города теряет от четырех до восьми миллиардов рублей в год.