Организаторов финансовых пирамид могут отправить в тюрьму

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Законопроект, предусматривающий за организацию финансовых пирамид штраф до 1,5 миллиона рублей и лишение свободы на срок до 6 лет, принят Госдумой в первом чтении, сообщает Агентство "Москва".

"Положения законопроекта будут способствовать снижению негативного влияния финансовых пирамид и развитию финансового рынка. Самое главное – помогут защитить наших граждан от такого рода мошенников", – сказал замминистра финансов России Алексей Моисеев.

За организацию финпирамид в Уголовный кодекс вносятся поправки, предусматривающие штрафы до одного миллиона рублей, принудительные работы до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

За совершение преступления в особо крупном размере предусмотрен штраф до 1,5 миллиона рублей, принудительные работы до пяти лет или же лишение свободы на шесть лет.

Кроме того, вносятся изменения в административный кодекс. К ответственности будут привлекать за помощь в привлечении средств и публичное распространение информации о привлекательности участия в финансовых пирамидах. Штрафы для физлиц будут составлять от 5 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, а для юридических – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Пока до принятия закона и вступления в силу поправок в Уголовный кодекс, организаторов финансовых пирамид судят по статье "Мошенничество", которая предусматривает до 10 лет колонии.

Отметим, что расцвет финансовых пирамид пришелся на начало и середину 1990-х годов, когда в России действовали такие "компании", как "Хопер-Инвест" и "Властилина". Самой известной из них была финансовая пирамида "МММ": по различным оценкам, от ее деятельности пострадало от 10 до 15 миллионов человек.

Ее основателем был экс-депутат Госдумы (в 1994 году) Сергей Мавроди. Суть финансовой пирамиды – в постоянном вложении денег граждан под "очень высокие проценты". Первые вкладчики успевают забрать прибыль, а с остальными расплачиваться уже нечем, и пирамида рушится.

Всего их было три – в 1994 году, 2011-м и 2012-м.

Однако Мавроди обещал расплатиться с обманутыми вкладчиками "МММ", и из пятимиллиардной задолженности он отдал 100 рублей. Что касается пострадавших от деятельности МММ-2011, то для выплат им экс-депутат создал МММ-2012, которая тоже рухнула.