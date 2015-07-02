Водители стали реже парковаться на трамвайных путях

Столичные водители выплатили более 2 млн рублей в пользу Мосгортранса

За создание помех движению троллейбусов и трамваев ГУП "Мосгортранс" с начала года взыскало с автовладельцев около 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. По сравнением с прошлым годом, количество нарушений со стороны водителей сократилось.

Всего столичный оператор наземного городского транспорта направил в адрес горожан, оставивших свои автомобили на трамвайных путях или под контактной сетью троллейбуса, 359 претензий.

Добровольно по ним было возмещено 650 тысяч рублей. Оставшаяся сумма ‒ 1,3 миллиона рублей ‒ была получена предприятием по результатам судебных разбирательств.

Как работают выделенные полосы в Москве

По словам главы Мосгортранса Евгения Михайлова, по сравнению с тем же периодом прошлого года количество претензий, связанных с вынужденными простоями электротранспорта, сократилось почти на 40 процентов. За первые 6 месяцев 2014 года сумма возмещенных убытков превысила 3 миллиона рублей.

"Для четкого соблюдения расписания автобусы, троллейбусы и трамваи должны следовать по маршрутам беспрепятственно. Сегодня в столице уже многое сделано для обеспечения приоритетного движения наземного городского транспорта ‒ введено 216 километров выделенных полос, организовано парковочное пространство ‒ и эта работа продолжается", - сказал Михайлов.

Напомним, что в Москве за остановку или стоянку автомобиля, вызвавшую затруднения в движении общественного транспорта, предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.