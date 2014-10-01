ГИБДД начала рассылать "письма счастья" в другие страны

Фото: ТАСС/ Владимир Астапкович

Россия ведет переговоры с другими государствами о взаимном обмене данными по поводу нарушений ПДД, рассказал M24.ru замминистра внутренних дел Виктор Кирьянов. По данным пресс-службы ГИБДД РФ, иностранным водителям за первое полугодие 2014 года выписали почти 700 тысяч штрафов. Соглашения уже подписаны с Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.

"С каждым государством подписывается отдельное соглашение, мы эту работу начали, - пояснил Кирьянов. – Кто-то соглашается, например, Белоруссия, кто-то явно не хочет. С финнами, например, не получается пока. Мы готовы сотрудничать со всеми странами, но пока процесс идет тяжело".

Между тем, как рассказал M24.ru начальник управления надзорной деятельности ГИБДД РФ полковник полиции Александр Борисов, Госавтоинспекция уже выписывает административные штрафы иностранцам, которые временно въехали на территорию России на своих автомобилях. Базу данных этих машин ведет таможня. "Если иностранный гражданин нарушил правила дорожного движения на территории России, наши сотрудники составляют в отношении нарушителя административный материал, по результатам рассмотрения которого постановление вручается нарушителю или направляется ему по почте", - сказал Борисов.

Обмен данными об автомобилях между таможней и ГИБДД уже налажен в электронном виде. Если же иностранный водитель не оплачивает штрафы, у него могут быть проблемы со следующим въездом в Россию, например, когда он подаст заявление на визу.

Отметим, что письма ГИБДД отправляет всем, в том числе владельцам наводнивших Москву машин с прибалтийскими номерами. Однако только с некоторыми странами-соседями у ГИБДД есть соглашения о взаимном признании решений по делам об административных правонарушениях. Речь идет о Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Должников по штрафам в этих странах ищет не только российская Госавтоинспекция, но и местная. Более того, если автолюбитель лишен водительских прав в нашей стране, то он не может сесть за руль и в своей. Оплата штрафов должников в других странах пока остается на их совести.

В пресс-службе Гоставтоинспекции M24.ru добавили, что за первое полугодие 2014 года иностранные водители в России совершили почти 700 тысяч нарушений ПДД. За весь 2013 год иностранцев оштрафовали более 1 млн раз. В пресс-службе ГИБДД, правда, не смогли уточнить, сколько приезжих оплатили штрафные квитанции.

Напомним, что на обжалование штрафа ГИБДД дается 10 дней, еще 60 дней – на его оплату. После этого постановление об административном наказании направляется судебным приставам, которые начинают его принудительное взыскание. При этом за два неоплаченных административных штрафа иностранца могут выдворить из страны, а за уклонение от оплаты – не пустить в Россию снова. К слову, эти правила действуют, только если водитель получил квитанцию прямо в руки. А вот "письмо счастья" с камеры должно вступать в силу только после того, как нарушитель получил его по почте. Так как комплексы фотовидеофиксации практически заменили сотрудников ГИБДД в выявлении нарушителей, особенно в Москве, иностранцы до последнего времени оставались безнаказанными. При этом камеры давно фиксируют иностранные регистрационные знаки – а вот отправить "письма счастья" до последнего времени было некуда. Поэтому Москву наводнили авто с прибалтийскими номерами, которые не соблюдают правила дорожного движения. Несмотря на то, что машины в РФ без "растаможки" можно ввозить на срок до года. Однако иностранцы нелегально продают их, в основном, частным извозчикам.

С такими нарушителями начали борьбу со всех сторон. В августе 2014 года вступили в силу поправки в ПДД по поводу владельцев машин с иностранными номерами. Их обязали возить с собой документы с отметками таможни, подтверждающие временный ввоз машины. Если этих документов нет – нарушителю грозит штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства или без нее. Кроме того, иностранец не имеет право передавать свою машину другому водителю, за это он должен будет заплатить такой же штраф.

Зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что внесение в базу таможни всех машин, которые въезжают в страну сроком на год, и доступ к этой базе сотрудников ГИБДД позволит существенно уменьшить количество нарушений среди иностранных водителей. "Сейчас водитель, который задержался в стране более чем на год, имеет право продлить на таможне срок пользования машиной без уплаты налогов. Но если он не оплатит штраф – никто его к управлению машиной не допустит", - подчеркнул парламентарий.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев подтвердил, что водители из ряда стран СНГ действительно получают у себя на родине штрафы из РФ. "Поэтому они и покупают машины с прибалтийскими номерами", - сказал он.

Что касается европейских стран, по мнению Канаева, вряд ли они, учитывая санкции, в ближайшее время будут подписывать с Россией договоры о взаимном признании решений по административным делам. "Но взыскивать штрафы с иностранцев без помощи местных чиновников, просто высылая письма из России по почте, довольно сложно", - считает эксперт.

При этом по мнению Канаева, закрывать въезд в страну иностранцам-нарушителям не стоит. "Лучше дать им возможность заплатить штраф, к примеру, на таможне", - сказал он.

