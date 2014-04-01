Форма поиска по сайту

01 апреля 2014, 17:35

Безопасность

Медленно едущих водителей будут штрафовать за отказ уступить дорогу

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий штраф для медленно едущих водителей, не пропускающих следующие за ними автомобили. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

Согласно тексту закона, штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей будет взиматься с водителей тихоходных автомобилей, машин с крупногабаритным грузом или авто, которые едут медленнее 30 километров в час, в случае отказа пропустить идущее сзади транспортное средство.

Инициатива была внесена депутатами Ярославом Ниловым, Сергеем Ивановым, Игорем Лебедевым и Андреем Свинцовым. Поправки дополняют главу 12 КоАП.

