Зимний сезон в парке "Северное Тушино" откроется концертом и мастер-классами

Фото: M24.ru
Зимний сезон стартует в парке "Северное Тушино" 30 ноября. В этот день для посетителей организуют шоу, во время которого прозвучат русские народные песни в танцевальных обработках.
Исполнять композиции будет группа "Лимонки". Музыканты обещают порадовать популярными песнями разных лет.
Кроме того, в программе – мастер-классы и интерактивная анимационная программа, принять участие в которой могут пришедшие на главную площадь парка.
Кульминацией праздника станет выступление певицы Диля Даль, сообщили организаторы.
Начало праздника в 16.30. Вход свободный.