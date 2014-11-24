Форма поиска по сайту

24 ноября 2014, 16:57

Шоу-бизнес

Зимний сезон в парке "Северное Тушино" откроется концертом и мастер-классами

Фото: M24.ru

Зимний сезон стартует в парке "Северное Тушино" 30 ноября. В этот день для посетителей организуют шоу, во время которого прозвучат русские народные песни в танцевальных обработках.

Исполнять композиции будет группа "Лимонки". Музыканты обещают порадовать популярными песнями разных лет.

Кроме того, в программе – мастер-классы и интерактивная анимационная программа, принять участие в которой могут пришедшие на главную площадь парка.

Кульминацией праздника станет выступление певицы Диля Даль, сообщили организаторы.

Начало праздника в 16.30. Вход свободный.

Сюжет: Бесплатная Москва
шоу мастер-классы зимний сезон свежий воздух парк Северное Тушино

