Мировой рекорд установят на фестивале "Круг света"

Фестиваль "Круг света" стартует в столице 23 сентября, мероприятие пройдет на шести площадках, передает телеканал "Москва 24".
В этот раз организаторы фестиваля собираются побить мировой рекорд, установленный в прошлом году на фасаде здания Министерства обороны РФ. Для этого впервые задействуют корпусы МГУ, площадь их видеопроекции составит 40 тысяч квадратных метров.
Также шоу покажут на ВДНХ, Гребном канале, в центре Digital October, а также на зданиях концертного зала "Известия-холл" и Красный Октябрь.
На стенах Ломоносовского университета можно будет увидеть два мультимедийных пиротехнических шоу – "Безграничный МГУ" и "Хранитель".
На ВДНХ Главную аллею и Павильон №1 посвятят Году российского кино. 3D-проекция о нашем кино будет сопровождаться выступлением арт-группы "Хор Турецкого".
Фасад Большого театра украсят работы участников конкурса "Арт Вижн Классик" 2016.
На Гребном канале в Крылатском мультимедийное пиротехническое шоу покажут на специально возведенном экране высотой более 50 метров.
Более подробное расписание всех мероприятий можно найти на официальном сайте фестиваля.
На время проведения фестиваля изменены маршруты общественного транспорта. Для автомобилистов также будут действовать ограничения.