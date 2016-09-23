Мировой рекорд установят на фестивале "Круг света"

Фестиваль "Круг света" стартует в столице 23 сентября, мероприятие пройдет на шести площадках, передает телеканал "Москва 24".

В этот раз организаторы фестиваля собираются побить мировой рекорд, установленный в прошлом году на фасаде здания Министерства обороны РФ. Для этого впервые задействуют корпусы МГУ, площадь их видеопроекции составит 40 тысяч квадратных метров.

Также шоу покажут на ВДНХ, Гребном канале, в центре Digital October, а также на зданиях концертного зала "Известия-холл" и Красный Октябрь.