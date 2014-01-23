Студентов угостят кофе и сэндвичами в парке "Таганский"

Фото: ИТАР-ТАСС

День студента в парке "Таганский" отметят с размахом: посетителей угостят кофе, безалкогольным глинтвейном, сэндвичами и пирогами. А еще в этот день – 25 января – будет работать каток.

Попасть на него можно бесплатно с 15.30 до 17.30 и с 18.00 до 20.00, предъявив студенческий билет или пригласительный. Пригласительные будут выдавать в кассах парка, сообщили организаторы.

Гостей парка будут развлекать аниматоры, а на катке выступит диджей. На главной сцене состоится концерт с участием Nanik, Lil Kate, Бьянки, 7 Hills, Ильи Киреева, Anacondaz и St.

Кульминацией праздника станет фаер-шоу.

Мероприятия пройдут с 15.00 до 20.00. Вход свободный.