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Время с детьми

22 декабря 2014, 11:22

Шоу "Фиксики: Путешествие во времени" пройдет в "Крокус Сити Холле"

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"Афиша": в Крокус Сити Холле пройдет шоу "фиксиков"

В "Крокус Сити Холле" две недели будет идти шоу "Фиксики: Путешествие во времени", сообщает телеканал "Москва 24".

Путешествовать во времени фиксики отправятся не ради забавы. У них серьезная спасательная миссия – спасти Новый год. Дело в том, что злодей Кракозябра решил устроить на земле вечное лето.

"Экспедиция превращается в увлекательную экскурсию-странствие по ожившим эпохам прошлого и неведомым сказочным сферам будущего, чтобы раздобыть код-ключ против козней Кракозябры, который угрожает миру волшебным магнитом, способным перевернуть всё наоборот, даже время", - сообщили в "Крокус Сити Холле".

Специально для шоу создан новый трехминутный мультфильм, который представят в "Крокусе".

Добавим, что мультсериал "Фиксики", по мотивам которого поставлено шоу, создан по произведению "Гарантийные человечки" Эдуарда Успенского.

Шоу идет до 9 января. Начало в 12.00, 15.00, 18.00. Билеты – от 390 рублей.

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